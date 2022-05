Abbina al tuo iPad questa penna, spesa minima ma esperienza ORIGINALE

Tra i vari accessori dedicati al mondo degli iPad, le penne prodotte da Apple sono senza ombra di dubbio molto amate ma hanno anche un prezzo elevato. Se non sei pronto a mettere mano al tuo portafogli, ho la soluzione ideale per te e che richiede una spesa minima ma che non sacrifica l’esperienza.

Si tratta di una penna touch eccezionale perché replica per filo e per segno l’esperienza originale, ma lo fa costandoti solamente 29,99€. Tutto grazie al ribasso ora in corso su Amazon quindi collegati e coglilo al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite se hai Prime attivo sul tuo account, non perdere questa occasione.

Penna per iPad: non c’è bisogno di spendere un centinaio di euro

Con due punte, anche nell’aspetto replica lo stile di Casa Cupertino alla perfezione. La puoi abbinare al tuo iPad e sprigionare la tua creatività o, ad esempio, iniziare ad utilizzare il tuo dispositivo per prendere appunti e così via.

Senza ombra di dubbio è un’aggiunta che amplia l’utilizzo del tuo gioiello e ti fa godere di un’esperienza nuova sotto tutti i punti di vista. Ti dirò, al suo interno ha tecnologie veramente degne di nota. Ad esempio è resistente all’acqua, rileva l’inclinamento della mano per rendere le linee ancora più accurate, non rovina il display del tuo dispositivo ed ha anche la funzione tocco anti-palmo.

Bisogna ricaricarla? Come l’originale anche lei ha bisogno di energia, ma con una sola carica da 1 ora raggiunge le 20 ore di autonomia. In più conta che ha lo spegnimento automatico che ti aiuta a preservare la carica.

Non aspettare neanche un secondo in più e approfitta della promozione su Amazon per rendere il tuo iPad ancora più funzionale, acquista la tua penna a soli 29,90€ con un solo click. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.