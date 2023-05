A sorpresa, il compressore Xiaomi torna a prezzo STREPITOSO su Amazon (39€)

Quando scivola questo prezzo l’iconico compressore portatile di Xiaomi diventa assolutamente imperdibile. La nuova edizione, più potente, è in sconto su Amazon a 39€ circa soltanto con spedizioni super veloci e anche gratuite, offerte dai servizi Prime. Per approfittarne ti basterà mettere il prodotto nel carrello e, prima di completare l’ordine, applicare il codice “LZ5A9Z9R”.

Lo ricevi in pochissimo tempo e potrai avere la certezza di non rimanere più a terra con la gomma dell’auto. Non solo questo però, si tratta di uno strumento perfetto per praticamente qualsiasi cosa abbia bisogno di essere gonfiata. Inoltre, è dotato di batteria integrata ricaricabile e quindi potrai utilizzarlo ovunque e senza il vincolo dei cavi. Fai in fretta, solitamente a questo prezzo dura pochissimo.

Con questo gioiellino fra le mani non rischierei più che lo pneumatico dell’auto sia sgonfio e tu non abbia soluzione. Conosco bene il problema perché l’ho affrontato e per fortuna avevo già comprato esattamente lo stesso dispositivo, avendo così la possibilità di gonfiare subito la gomma e raggiungere il primo meccanico. Nel mio caso, era forata a causa di un corpo estraneo, ma potrebbe semplicemente perdere un po’ di pressione e diventare comunque pericolosa. Con questo prodotto non avrai più alcun problema.

Ovviamente, come anticipato, grazie ai diversi accessori in dotazione potrai utilizzarlo praticamente con qualsiasi oggetto necessiti di essere gonfiato. Inoltre, grazie alla presenza di batteria integrata ricaricabile, potrai utilizzarlo ovunque ti serve senza il vincolo dei cavi. I display retroilluminato e i tasti rapidi di gestione ti permettono di impostare facilmente il dispositivo per completare l’operazione che ti serve. La presenza di una piccola lampada integrata, molto potente, illumina esattamente la zona di lavoro così da non avere problemi nemmeno al buio.

Con un massimo supporto a 150PSI, il potente compressore portatile di Xiaomi potrà accompagnarti senza alcun problema nella risoluzione di qualsiasi inconveniente. Per averlo mini prezzo dovrei però essere molto veloce: mettilo adesso nel carrello e, prima di completare l’ordine, applica il codice “LZ5A9Z9R”. Lo prendi direttamente da Amazon a 39,99 € e le spedizioni sono veloci e gratis, offerte dai servizi Prime. Fai molto in fretta, la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.