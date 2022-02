A San Valentino non essere banale: questo regalo è UNICO (14€)

Per San Valentino il regalo dev'essere speciale, unico. Deve sorprendere chi lo riceve. Non occorre investire centinaia di euro per un pensiero, può bastare molto meno per emozionare chi ami.

Quello che è importante: non essere banali però e con il gadget che ho scovato su Amazon, il successo è assicurato. Si tratta di quello che sembra a tutti gli effetti un rullino, ma che in realtà nasconde una sorpresa. Infatti, basta tirare una linguetta per veder comparire le fotografie (15 in tutto) che tu avrai scelto. Quando non vuoi vederle, saranno ben protette all'interno del rullino stesso. Il prezzo? Ridicolo: 14€ circa appena. Come fare per realizzarlo? Semplicissimo, continua a leggere.

San Valentino: un regalo unico a prezzo bassissimo

Come ottenere un gadget super personalizzato di questo tipo è facilissimo. Tutto quello che occorre fare è:

collegarsi all'inserzione ufficiale presente su Amazon;

spuntare il coupon in pagina;

scegliere il tasto “personalizza ora”

caricare le tue fotografie preferite (15 in tutto) e completare l'ordine.

Quello che arriverà a casa sarà un rullino unico: non avrà copie perché all'interno di saranno le immagini (ben visibili e colori) che hai scelto tu.

Sarà un portachiavi e arriverà in una bellissima confezione regalo. Dovrai solo donarlo a chi ami per San Valentino: zero banalità, successo assicurato.