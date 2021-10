A Realme GT Master Edition non sei pronto, soprattutto a questo prezzo

Sei in vena di acquistare un nuovo smartphone? Capiti nel posto giusto al momento giusto visto e considerato che su Amazon è in promozione Realme GT Master Edition. Questo è un dispositivo che forse a prima vista ti può sembrare anonimo, ma una volta che scopri cosa ti offre non puoi più togliertelo dalla testa. Disponibile a soli 279,99€ lo fai diventare tuo con uno sconto effettivo di settanta euro che mica è male!

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, quindi non fartelo scappare.

Realme GT Master Edition: cosa devi sapere su questo smartphone

Realme GT Master Edition è un dispositivo completo che a basso budget ti permette di avere tra le mani un ottimo prodotto. Infatti l'esperienza con questo device può essere definita come più che completa e tra poco capirai perché. Prima di tutto, in ogni caso, ti faccio sapere che è disponibile nella bellissima colorazione Luna White.

Come display monta un pannello Samsung AMOLED con refresh rate a 120Hz. Grazie a questo puoi scorrere tra le app, scaricare i tuoi giochi preferiti e vedere video e non solo nei migliori dei modi. Le cornici sono inoltre molto sottili quindi l'esperienza visiva non può che essere potenziata.

Nel suo cuore è presente un processore Qualcomm Snapdragon che viene abbiano a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria per andare sempre alla grande. Per completare l'esperienza non poteva non mancare una tripla fotocamera posteriore eccezionale con cui giri video e scatti foto come un professionista.

Lo smartphone supporta il 5G, è dual SIM ed è dotato di NFC.

Insomma, cosa gli manca? Acquista subito il tuo Realme GT Master Edition su Amazon a soli 279,99€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni lavorativi a casa se sei abbonato Prime.