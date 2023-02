iRobot Roomba 971: pulizia perfetta a prezzo REGALO (-40%)

La giornata inizia con una offerta bomba di Amazon nel settore dei robot aspirapolvere di fascia alta: l’ottimo iRobot Roomba 971 è in sconto del 40% con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi extra di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo significa che, con un risparmio sulla mano di 200€, il fantastico robot per le pulizie può essere tuo al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Risparmia subito 200 euro su Amazon per l’acquisto di Roomba 971 di iRobot

Nonostante il calo di prezzo così vertiginoso, il robot aspirapolvere a marchio iRobot ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti una pulizia rapida e profonda di ogni aree della tua abitazione.

Dotato di spatole e spazzole ad altissime prestazioni perfettamente adatte per raccogliere anche i peli degli animali domestici, il robot aspirapolvere è anche perfettamente integrato con gli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Assistant per una gestione hands-free. Inoltre, Roomba 971 è dotato di numerosi sensori sviluppati non solo per individuare le zone a più alta concentrazione di sporco, ma anche per riprendere a pulire dallo stesso punto in cui si era interrotto.

A questo prezzo è assolutamente impossibile trovare di meglio sul mercato in termini di robot aspirapolvere: acquista subito l’ottimo Roomba 971 di iRobot per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.