A Natale, vuoi SORPRENDERE davvero con meno di 15€? Ecco 5 regali unici

Sei deciso a fare dei regali davvero unici per Natale? Tutto senza spendere un patrimonio? Dai un’occhiata a questi gadget unici, super economici: costano tutti meno di 15€. Ordinandoli subito da Amazon, puoi riceverli in tempo per metterli sotto l’albero: sii veloce però perché c’è ancora pochissimo tempo.

La prima idea unica è questo spettacolare portafogli slim di Guggiari. Design italiano compatto, tanto spazio per denaro e carte e – dettaglio importantissimo – protezione “RFID“. Grazie a questo, potrai proteggere le tue carte dai malintenzionate, impedendo loro la scansione delle stesse. Bellissimo e di sicuro apprezzato, puoi prenderlo a 14€ circa appena.

La seconda idea regalo è questo spettacolare accendino intelligente. Non c’è fiamma, ma una piastra elettrica ricaricabile, che si aziona tramite un pulsante. Perfetto perché non serve alcun carburante per ricaricarlo: integra una batteria, che potrai ricaricare esattamente come sei abituato a fare con lo smartphone. Prendilo adesso a 12,59€ appena.

Il terzo gadget è questo spettacolare diffusore di aromi e umidificatore. Super compatto e dotato di luce LED notturna, è lo strumento perfetto per creare subito l’atmosfera perfetta. Prendilo adesso a 12€ circa appena.

Il terzo gadget unico è la saponetta d’acciaio. Sai cos’è? l’hai mai provata? Si tratta di un prodotto eccezionale, che ti permetterà di eliminare in un attimo tutti i cattivi odori che normalmente rimangono sulle mani mentre cucini (come quello del pesce, della cipolla, dell’aglio, ma non solo). Basta sfregare le mani sotto l’acqua corrente, senza usare alcun detergente o additivo chimico, e il gioco è fatto. Elegante e utile, è una genialata, che ovviamente dura all’infinito: prendila adesso a 9,95€ appena.

Il quinto gadget geniale è questa bellissima luce da lettura, regolabile per temperatura e intensità di colore. Tramite molla, si aggancia al libro e rimane ben salda anche mentre scorri le pagine. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, non dovrai comprarne di nuove, ma solo effettuare la ricarica. Portala adesso a casa a 14,99€.

Visto che interessanti idee regalo puoi trovare su Amazon a meno di 15€? C’è ancora tempo per effettuare gli ultimi ordini, verifica sempre le date di consegna prima di completare i tuoi acquisti. Sii veloce e sfrutta sempre le spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

