A Natale è il momento PERFETTO per acquistare una nuova PlayStation 5

Se stavi aspettando il momento adatto per acquistare una nuova PlayStation 5 e hai atteso fino a Natale, oggi è il momento perfetto per prenderne una. La versione standard con in omaggio il capolavoro “God of War: Ragnarok“, è disponibile a soli 584,99€ su Amazon, spese di spedizione comprese e IVA inclusa.

PlayStation 5: il bundle con God of War: Ragnarok che non ti aspetti

Ovviamente la PS5 la conosciamo tutti: rappresenta l’apice dell’innovazione videoludica, offre una grafica straordinaria, gode di caricamento ultrarapidi e ti permette di avere un’esperienza di gioco immersiva mai vista prima. La sua potenza di calcolo avanzata garantisce che tu possa goderti i tuoi capolavori preferiti con dettagli e fluidità mai visti prima. Pensiamo a Ratchet and Clank: Rift Apart, alla trilogia di Spider-Man (con un focus sull’ultimo prodotto della serie), ma non solo.

Il bundle su Amazon include in omaggio il gioco tanto apprezzato dalla critica, “God of War: Ragnarok“. Con Kratos pronto a intraprendere nuove avventure epiche, questo titolo è un must per gli amanti dei giochi d’azione e degli appassionati della fortunata saga. Insomma: la console di Sony ti offrirà una vasta libreria di giochi, dai titoli esclusivi di Sony ai successi indie e ai grandi classici. Inoltre, con l’accesso a servizi di streaming come Netflix, Disney+, e altri, la PS diventerà il centro di intrattenimento multimediale perfetto per tutta la famiglia.

Fra le altre cose, la PlayStation 5 vanta un design audace e futuristico che aggiunge un tocco di stile a qualsiasi stanza. L’illuminazione LED personalizzabile sulla scocca e il controller DualSense aggiungono un elemento di interattività visiva al tuo setup e a proposito di joypad, non possiamo non menzionare le peculiarità di questa periferica. Gode del feedback aptico e ha i grilletti adattivi; una volta provato, sentirai la differenza mentre giochi. Ogni sensazione, da una folata di vento a una collisione esplosiva, sarà percepita attraverso il controller, aggiungendo un livello di coinvolgimento senza precedenti.

Con un prezzo competitivo di 584,99€ su Amazon, che include la PlayStation 5 e il gioco “God of War: Ragnarok”, non c’è momento migliore per acquistare questa console di gioco di ultima generazione. Corri a prenderla ma sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.