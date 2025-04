A gestire e proteggere le tue password c'è NordPass, a 1,49€/mese

Tra social media, account di lavoro, app e piattaforme online, è difficile ricordare le credenziali di ogni profilo. Se agende e fogliettini non sono davvero sicuri, l’unica cosa da fare è affidarsi a un buon password manager. E a questo proposito, c’è giusto un’interessante promozione per quello di NordPass, uno dei migliori presenti sul mercato.

Con l’offerta in corso ti costa pochissimo, solo 1,49€ al mese (al posto di 2,99€) per ben 2 anni. In pratica, è tuo a metà prezzo. E se dopo qualche utilizzo non sei convinto, puoi sempre sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto per riavere indietro i soldi spesi!

Con NordPass non perderai mai più le tue password e credenziali (e ora lo paghi il 50% in meno)

Dimenticare password e credenziali è già un incubo, ma peggio ancora è dover affrontare più e più volte l’iter per recuperarle. Con il password manager di NordPass hai un spazio digitale 100% sicuro per custodire gli account di tutti i tuoi profili. E non ci sono limiti al numero di credenziali che può custodire.

Ma l’aiuto offerto da NordPass non si ferma qui: può generare password complesse per ogni nuovo account che devi creare e anche identificare quali tra quelle in uso sono ormai datate e troppo deboli. Non solo, con le funzionalità di archiviazione e compilazione automatica, NordPass le inserisce automaticamente nei moduli di accesso, senza farti perdere tempo prezioso. Inoltre, potrai sincronizzarle su tutti i tuoi dispositivi in modo semplice e sicuro, e condividerle senza rischi con amici, colleghi e parenti.

Scopri questi e altri vantaggi direttamente sul sito ufficiale di NordPass. Ora è tuo a metà prezzo: solo 1,49€ al mese (al posto di 2,99€) per i primi 2 anni. Approfittane prima che scada, tanto se non ti convince puoi sempre sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni!