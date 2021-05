Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 sono in sconto pazzesco su Amazon e c'è poco da rifletterci: a 9,99€ devi solo accaparrarteli al volo, prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2: offerta shock su Amazon

Un wearable bello, compatto, potente e completo. Solitamente, questi prodotti godono già di un prezzo super concorrenziale, se poi c'è la possibilità di comprarli a in sconto, allora l'affare è servito.

La qualità audio è di livello, perfetta per ascoltare la musica e anche per parlare al telefono. Non mancano i controlli touch, e la connessione Bluetooth 5.0, per offrirti il massimo delle performance in abbinata allo smartphone.

Naturalmente, non manca un'autonomia energetica d'eccezione, prolungata dal case di ricarica, che si occuperà anche di proteggere il wearable quando non è in uso.

Per portare subito a casa gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 in super sconto su Amazon a 9,99€, devi semplicemente completare l'acquisto prima che le scorte finiscano. Fai in fretta e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

