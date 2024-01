Cassa Bluetooth JBL Flip 6 in sconto di 55€, sconto IMBATTIBILE

Stai cercando una cassa Bluetooth piccola, facile da portare con te ma che abbia un ottimo rapporto qualità/prezzo? Non serve più cercare: da Mediaworld hai la possibilità di portare a casa una cassa Bluetooth JBL Flip 6 in sconto di ben 55€ rispetto al prezzo di listino. L’occasione perfetta, da nonna tri scappare finché è ancora valida e hai la spedizione gratuita ancora garantita!

La cassa Bluetooth perfetta per ogni occasione!

La cassa Bluetooth JBL Flip 6 è la compagna ideale per trasformare i tuoi viaggi, o le tue serate in compagnia, in un’esperienza musicale senza pari. Il suono è protagonista grazie al potente JBL Original Pro Sound, orchestrato da un sistema di diffusori a 2 vie. Come funziona? Un driver ottimizzato di forma ovale, un tweeter separato e due radiatori per bassi collaborano armoniosamente per pompare un audio cristallino e coinvolgente.

La portabilità è alla base di questa cassa, ovviamente! la cassa Bluetooth JBL è piccola, maneggevole, impermeabile all’acqua e alla polvere, per cui pronta a seguirti ovunque tu vada, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Con una batteria che offre fino a 12 ore di autonomia, la musica sarà la tua compagna fedele dall’alba fino al tramonto!

Lo speaker, disponibile in una varietà di colori accattivanti, si adatta a ogni stile personale e può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale, garantendo una flessibilità di utilizzo senza precedenti. L’app JBL Portable, inoltre, ottimizza ulteriormente la tua esperienza audio, offrendo aggiornamenti e assistenza direttamente dal tuo telefono. Con questa app, puoi sbloccare funzioni avanzate, amplificare l’audio o modificare i bassi per un controllo totale del suono.

Inoltre, il Flip 6 è dotato di una protezione di ricarica USB-C, garantendo una ricarica sicura ed efficiente! Infine, con lo streaming wireless Bluetooth, puoi connettere fino a due smartphone o tablet insieme, alternando la riproduzione senza alcuna limitazione. Per questo ti consigliamo di non farti scappare l’offerta finché sei in tempo!

