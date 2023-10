MacBook Air M1 in offerta a 759€: ora è un BEST BUY assoluto (anche a rate)

Non ci sono più scuse: è arrivato il momento di acquistare il MacBook Air con chip M1. Il notebook di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 759 euro, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PASSIONI23 da aggiungere al carello. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air M1: a questo prezzo è un best buy

Il MacBook Air con chip M1 è, sempre di più, il notebook del momento. Si tratta di un modello efficiente, veloce e in grado di garantire un’autonomia di funzionamento davvero elevata. Il laptop è dotato del chip M1 che rappresenta il “cuore” del progetto.

Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e un display da 13 pollici. C’è poi una tastiera retroilluminata con layout italiano. A completare le specifiche del notebook troviamo il sistema operativo macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. In questo momento, il notebook di Apple è la soluzione giusta per tutti, risultando il MacBook con il miglior rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile sul mercato.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air con M1 con un prezzo scontato di 759 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, optando per il pagamento con PayPal. Per accedere all’offerta e acquistare il laptop a un prezzo davvero conveniente è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.