90€ e ti porti a casa lo smartphone MOTOROLA dei sogni: Dual SIM

Fare un affare è proprio il secondo nome di questo Motorola Moto E13. Straordinario sotto tutti i punti di vista, questo meraviglioso smartphone è quello che ti serve se vuoi un telefono perfetto per un utilizzo quotidiano e senza fronzoli. Attenzione però: ciò non significa rinunciare a qualcosa!

In promozione su Amazon te lo porti a casa non con uno ma bensì con due sconti. Prezzo finale di appena 90€ per non spendere un patrimonio intero. Collegati e aggiungilo al carrello prima che la promozione termini.

Con un abbonamento Prime lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto senza costo aggiuntivi.

Motorola Moto E13: perché scegliere questo smartphone

Display ampio, peso leggero, dimensioni perfette e tutto quello che stai cercando. Dimmi se non è la ricetta per uno smartphone geniale? Motorola Moto E13 è stato creato appositamente per persone come te ossia quelle a cui non importano tanti fronzoli ma che vogliono avere tra le mani un prodotto sempre funzionale e perfetto.

Pensa che lo puoi utilizzare anche con due SIM telefoniche visto che ha due slot e che monta Android 13 per non farti scendere a compromessi. Risoluzione avanzata del display per goderti anche i video e colori vividi così da non rimanere deluso.

Sulla parte posteriore trovi una bella fotocamera da 13 megapixel con cui immortali ricordi e momenti speciali. In più hai a disposizione 64 GB di memoria ma se hai bisogno di qualcosa di più, inserisci una scheda SD ed il gioco è fatto.

Batteria che dura un giorno intero e ricarica rapida. Come ti dicevo, questo è lo smartphone del connubio perfetto.

Non perdere un secondo in più e completa immediatamente l’acquisto su Amazon dove porti a casa il tuo Motorola Moto E13 a soli 90€ con il doppio sconto.

Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.