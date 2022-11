l'89% degli utenti non usa una password per proteggere il Wi-Fi

Secondo alcuni dati mostrati al pubblico dal team di Atlas VPN, l’89% degli utenti online non proteggerebbe tramite password la propria linea Wi-Fi. La ricerca, che ha analizzato circa 2.500 persone provenienti dagli Stati Uniti, ha dunque dimostrato come la sicurezza digitale sia tutt’oggi molto sottovalutata.

I sondaggi, tra le altre cose, dimostra il 7% di utenti intervistati non sa nemmeno se la propria rete Wi-Fi ha una password, mentre il 37% non ha mai cambiato la stessa da quando ha configurato la linea. Un’insieme di dati che, seppur contestualizzati negli Stati Uniti, molto probabilmente vede percentuali simili anche in altre parti del mondo.

Per poter proteggere una linea Wi-Fi da eventuali intromissioni esterne, gestire nel miglior modo possibile la parola d’accesso è essenziale. Questa deve essere piuttosto lunga (almeno otto caratteri), presentare non solo lettere ma anche numeri e simboli particolari (come la punteggiatura).

Al di là della password poi, l’integrazione di una VPN di alto profilo risulta un’ulteriore garanzia.

Linea Wi-Fi al sicuro? Oltre alla password scegli una VPN all’altezza

Come agisce una Virtual Private Network in ottica protezione Wi-Fi?

Andando a crittografare i dati in entrata e uscita, questa soluzione permette di rendere impossibile decifrare i dati in entrata/uscita da parte di hacker o figure simili. In tal senso, risulta comunque importante scegliere un provider in grado di offrire garanzie sia lato performance che per quanto concerne l’anonimato.

Atlas VPN, in tal senso, è una delle migliori scelte possibili. Stiamo parlando di un servizio che, con un solo account, permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi. A ciò si aggiunge l’adozione del protocollo WireGuard, ideale sia lato sicurezza che per quanto concerne le prestazioni.

L’adblocker integrato e il sistema di protezione della posta elettronica sono dei plus da non sottovalutare assolutamente.

Come se non bastasse, l’attuale promozione rende Atlas VPN ancora più interessante. Con il piano biennale infatti, è possibile ottenere l’85% di sconto: ciò si traduce in appena 1,64 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.