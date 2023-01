L'81% degli utenti teme il furto d'identità online: come evitare rischi?

Che privacy e sicurezza digitale siano sempre più una priorità per gli utenti è ben percepibile. A dare più consistenza a questa percezione però, vi sono anche numeri concreti.

Stando a una ricerca proposta in occasione del recente CES 2023 infatti, ben l’81% degli utenti teme il furto d’identità online durante una transazione. Questo numero però, è determinato a diventare ancora più netto quando si fanno altre domande su argomenti simili: per l’85% di utenti, infatti, proteggere l’identità in rete è una priorità.

Per ottenere questo tipo di garanzia però, è necessario affidarsi a strumenti adeguati nel contesto della protezione digitale.

Per arginare i furti d’identità o comunque l’appropriazione di dati personali, non basta più solo la prudenza. Per cybercriminali ma anche ISP e agenzie pubblicitarie, queste informazioni valgono oro.

Furto d’identità online? Scegli lo strumento più adatto per evitare rischi

Se un classico antivirus è, senza ombra di dubbio, un ottimo punto di partenza, questo non è più sufficiente per evitare qualunque pericolo online.

McAfee Total Protection, per esempio, rappresenta non solo uno strumento per la scansione, ma anche una suite completa per prevenire rischi come il furto d’identità e non solo.

Basti pensare al sistema di protezione della rete Wi-Fi domestica, ideale per la protezione della sicurezza, che si sposa perfettamente con la VPN inclusa nel pacchetto.

Il gestore di password, dal canto suo, è una soluzione ottimale per proteggere le parole d’accesso per quanto riguarda e-mail, social network e soprattutto servizi di home banking e piattaforme simili.

L’archiviazione crittografata dei file confidenziali, attraverso crittografia AES a 256 bit, è un’ulteriore garanzia nel contesto della privacy online.

Quanto costa McAfee Total Protection? Con l’offerta Family è possibile proteggere fino a 10 dispositivi per un anno a un prezzo contenuto.

Si parla, infatti, di una promozione che abbassa il prezzo da 119,95 a soli 49,95 euro.

