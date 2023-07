6 luci a batteria ricaricabile con sensore di movimento (25%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta meravigliosa che ti permette di avere ben 6 piccole lampade LED che si attivano con il movimento e che paghi pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 6 luci a batteria Ezvalo a soli 44,61 euro, che 59,49 euro applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto del 25% che ti permette di risparmiare più di 14 euro sul totale. Soprattutto potrai avere un gadget davvero molto bello e utile. Avrai la possibilità di mettere la luce dove non c’è. Le installi facilmente e senza praticare buchi.

6 luci LED a batteria con sensore di movimento

Queste luci LED sono molto pratiche da installare e non dovrai fare nessun foro. Infatti ognuna ha un piccolo disco magnetico dotato di un adesivo potente che quindi potrai appiccicare in qualsiasi posto. Puoi metterle ad esempio sotto i pensili della cucina, all’interno degli armadi, dei cassetti, nella credenza, lungo il corridoio o le scale. Insomma una varietà di utilizzi praticamente infinita.

Sono dotate di una luce naturale da 5000 K molto potente che però non dà fastidio agli occhi. Inoltre possiedono di 3 funzioni di illuminazione tra cui quella con sensore di movimento. In questo caso quando passerai vicino alla luce si attiverà permettendo di vedere perfettamente senza nemmeno usare le mani. E hanno una batteria da 2000 mAh in grado di durare per 19 ore con luminosità massima e la ricarichi con il cavo USB che trovi incluso.

Un’ottima offerta dunque da non perdere assolutamente. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue 6 luci a batteria Ezvalo a soli 44,61 euro, che 59,49 euro applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.