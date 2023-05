6 cose che ti facilitano la vita e costano NIENTE su Amazon (da 9€ a 20€)

Piccoli oggetti, gadget super utili e super economici! Tutti questi prodotti hanno un solo scopo: rendere la tua vita più semplice nel quotidiano. Grazie alle ottime occasioni Amazon a tempo limitato, puoi prendere tutto quello che vuoi spendendo pochissimo in questo momento.

Basta scegliere finché le offerte sono attive e completare i tuoi ordini: ricevi tutto a casa con spedizioni rapide e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime. Dovrai fare in fretta però perché le occasioni dureranno solo per pochissimo tempo.

Attenzione: per ottenere il miglior prezzo possibile devi sempre attivare l’offerta in pagina proprio come nell’esempio riportato nell’immagine seguente.

Il prodotto salvaspazio per eccellenza che ti permette di ottimizzare le prese a muro di casa e anche di ottenere più spazio per ricaricare i tuoi dispositivi. Questa piccola isola ha bisogno solo di una presa a muro per funzionare e te ne offre tre in cambio. Di queste, due sono di tipo USB e puoi utilizzarle per ricaricare oppure alimentare i tuoi oggetti. Sulla parte superiore c’è anche un pratico supporto per appoggiare uno smartphone mentre è in carica. Carina, geniale e anche molto utile.Prendilo a poco più di 8€ in gran sconto.

Con un avvitatore elettrico potrai dire addio alla marea di cacciaviti in giro per casa e anche completare le operazioni di fai da te con una maggiore precisione. Avrai sempre modo di imprimere la corretta forza al momento di avvitare e svitare. Questo modello arriva con in kit diversi accessori, come inserti e prolunga. Non manca un pratico cavo SB, che servirà per ricaricare la batteria integrata di questo gioiellino: non servirà cambiarla quando è scarica. Un oggetto così dovrebbe essere presente in ogni abitazione, sempre pronto all’uso. Accaparratelo a 14,99€ appena.

Questi campanelli wireless sono semplicemente geniali. Lo so bene perché ne ho uno e mi ha permesso di risparmiare un sacco di euro per sostituire addirittura il citofono del cancello, ubicato a molti metri dall’abitazione. In effetti, il suo scopo è proprio questo: trovare una sostituzione rapida a campanelli o citofoni rotti. Ogni kit è composto da due unità: una da esterni, che integra il pulsante che premeranno i tuoi avventori, e una da interni. Quest’ultima, ogni volta che qualcuno premerà il testo all’esterno, emetterà un suono di notifica personalizzabile, che ti avviserà della presenza di un ospite. Le due unità possono essere posizionate a molti metri di distanza l’una dall’altra e funzioneranno correttamente. Si installa in pochissimi minuti (l’unità da esterni funziona tramite batteria) ed è subito pronto all’uso. La cosa interessante è che costano pochissimo e rendono tantissimo. Prendi la confezione da 2 kit a 19,99€: meno di 10€ per ogni set!

Il lavello della cucina, ma anche quello del bagno, non nasconderanno più sotto di loro un piccolo locale degli orrori. Lo so bene cosa si nasconde in quei mobili, ci sono passata anche io. Prodotti per l’igiene o per lavare la casa litigano fra loro alla ricerca di un angolo dove sistemarsi. Se poi ci sono anche i contenitori per l’immondizia, lo spazio si riduce ancora ed è la fine. Ecco, con questi organizer a due piani sarà facilissimo avere finalmente tutto in ordine e a portata di mano. Non dovrai più cercare nel caos più totale il detergente per i pavimenti oppure la nuova confezione di shampoo: sarà tutto ben visibile e sempre a disposizione. Ottima la qualità costruttiva, questo modello integra anche due ruote: se necessario potrai spostarlo molto facilmente. Normalmente costano parecchio, ma con questo coupon diventano imperdibili. Prendilo a 19,99€ appena al pezzo.

Serve in inverno, ma anche tanto in estate. Una mini stazione meteo – che è in grado di monitorare temperatura e umidità sia all’esterno che all’interno di casa – ti permette sempre di avere sotto controllo il comfort ambientale. Conoscere la precisa temperatura o il preciso livello di umidità che ci sono fuori è ben diverso da controllare i dati generici sullo smartphone. Infatti, il sensore da esterni di questo termometro igrometro misurerà esattamente i livelli che sono intorno a te e non quelli stimati della tua zona: c’è una enorme differenza. L’unità da interno integra anch’essa un termometro e un igrometro e ti permetterà di conoscere i dati relativi all’interno della casa in tempo reale. Tutte le informazioni puoi leggerle tramite il pratico display ad alta visibilità, che donerà anche un tocco di tecnologia all’abitazione. Utilissima e super semplice da installare, a questo prezzo è quasi impossibile da reperire. Prendi il set a 16,80€ appena.

Questo è un altro prodotto che ho comprato per curiosità e alla fine ho regalato anche a parenti e amici. Secondo me, queste nuove luci wireless automatiche rappresentano un prodotto di pazzesca utilità. Innanzitutto, sono incredibilmente versatili. Infatti, funzionano tramite batteria integrata ricaricabile, sensore ambientale e sensore di movimento. Queste tre caratteristiche ti permettono di posizionare il prodotto in una marea di posti dove normalmente sarebbe difficile portare dell’illuminazione. Qualche esempio? Nell’armadio, lungo le scale, nel corridoio, sotto i pensili della cucina, nel disimpegno di casa e non solo. In qualsiasi zona, che magari è di passaggio e non è illuminata, potrai avvalerti di queste luminosissime lampade LED a barra per ottenere – solo quando necessario – un sacco di illuminazione. Quando le batterie sono scariche, non dovrai sostituirle: basterà ricaricarle come sei abituato a fare con lo smartphone. Il prezzo, soprattutto quando sono in sconto, è decisamente appetibile. Un investimento che vale assolutamente la pena fare.Prendi il kit da 2 pezzi a 17,60€.

Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Tutti questi 6 prodotti sono pensati per semplificarti la vita nel quotidiano.il bello è che, grazie alle promozioni Amazon del momento, puoi portare a casa questi gadget investendo pochissimi euro.inoltre, per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono veloci e gratuite. Tutto quello che devi fare tu è scegliere velocemente quello che ti piace di più e ordinarlo: si tratta di offerte a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.