Bose SoundLink Flex in offerta ad un prezzo top: portatile e potente

Il Bose SoundLink Flex è un formidabile altoparlante Bluetooth: design portatile ma tanta potenza, per un suono avvolgente ma anche bilanciato. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente niente male: con lo sconto del 16% lo paghi 143,38€. Ne vale la pena? Decisamente sì, e ti spieghiamo subito perché.

Il SoundLink Flex è dotato di una batteria che offre fino a 12 ore di autonomia con una singola carica, rendendolo perfetto per lunghe giornate all’aperto o eventi sociali. La ricarica avviene tramite USB-C, anche se richiede circa quattro ore per una ricarica completa.

La tecnologia PositionIQ di Bose permette al SoundLink Flex di adattare il suono alla posizione in cui è posizionato, che sia in verticale, orizzontale o appoggiato su un lato. Questo garantisce un suono equilibrato e potente indipendentemente dalla configurazione. Il driver personalizzato e i radiatori passivi offrono bassi profondi e toni medi e alti chiari, rendendo questo altoparlante eccellente per l’ascolto di musica e podcast.

Il SoundLink Flex utilizza Bluetooth 4.2, che garantisce una connessione stabile e un raggio d’azione fino a 9 metri. Può connettersi a due dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio tra smartphone e altri dispositivi. L’altoparlante può anche essere utilizzato come vivavoce, con una qualità vocale eccellente durante le chiamate. Inoltre, è compatibile con l’app Bose Connect, che permette di monitorare la batteria, gestire le connessioni e attivare la modalità stereo o party con altri altoparlanti Bose compatibili​.

Insomma, come avrai ormai capito, il SoundLink Flex offre un’esperienza d’uso complessivamente eccellente: se cerchi un altoparlante portatile di estrema qualità, noi ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello.