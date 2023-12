55% di sconto SHOCK su Amazon per le cuffie TWS Sony WF-C500 (44€)

Amazon ha deciso di iniziare la nuova settimana con una offerta eclatante in ambito audio con le popolarissime cuffie true wireless Sony WF-C500. Spendendo la cifra shock di appena 44€, infatti, complice lo sconto immediato del 55%, quest’oggi hai finalmente a portata di mano un impianto audio wireless di qualità a un prezzo davvero conveniente.

Come saprai già Sony è sinonimo di qualità di alto livello in ambito audio, e le cuffie true wireless in offerta non sono assolutamente da meno.

C’è il 55% di sconto immediato su Amazon per le cuffie Sony WF-C500: occasione d’oro

Stiamo parlando di un device compatibile al 100% con tutti i dispositivi mobile iOS e Android, con un chip Bluetooth di nuova generazione che ti assicura sempre una connessione stabile e bassa latenza, e un rivestimento esterno con materiali in grado di resistere senza problemi al contatto con l’acqua e il sudore (certificazione IPX4).

A tutto ciò si aggiunge poi un piccolo e leggero case di ricarica rapida che ti assicura ore e ore di playback audio, e anche la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per una qualità audio in diffusione al pari di quella relativa alla registrazione originale in studio.

Con un prezzo di vendita su Amazon di questa portata le cuffie true wireless di Sony sono un vero best buy a 360°; mettile subito nel carrello e preparati ad essere sorpreso da un sound potente e avvolgente già dalla giornata di domani con la consegna rapida e gratuita.

