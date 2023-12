La SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic è una tastiera da gaming all’avanguardia disponibile su Amazon a soli 179,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 219,99€. Questa tastiera si distingue per la sua completa personalizzabilità e velocità incredibile grazie agli switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0. Ciliegina sulla torta? Ha un mini display OLED per tenere sotto controllo notifiche, parametri del computer e gestire e personalizzare i setting con straordinaria facilità.

Considerata la tastiera più veloce al mondo, offre un’attuazione 20 volte più veloce e una risposta 11 volte più rapida rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali. La tecnologia Rapid Trigger elimina la latenza derivante dal movimento fisico dello switch, garantendo un’attivazione dinamica dei tasti in base alla distanza percorsa.

Con 40 livelli di attivazione a tasto, che variano da 0,1 a 4,0 mm, puoi personalizzare ogni singolo tasto per adattarlo alle tue esigenze, ideale per movimenti leggeri e veloci o pressioni più profonde per evitare attivazioni accidentali. La tastiera supporta anche la programmazione di due azioni su un singolo tasto.

Il design TKL (Tenkeyless) la rende pronta per gli eSports, offrendo funzionalità full-size e una piastra superiore in alluminio premium. Come anticipato, la tastiera è dotata di uno schermo OLED smart che fornisce informazioni vitali e consente di cambiare rapidamente tra profili e impostazioni.

Con uno stile futuristico e un’eccellente durata grazie alla piastra in alluminio utilizzata in aviazione, la SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni di alto livello nei giochi e nelle attività quotidiane. Non farti scappare questa offerta e acquistala risparmiando!

