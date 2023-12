Polar Vantage M2 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Polar Vantage M2 è un smartwatch multisport che offre una vasta gamma di funzioni avanzate per migliorare le tue prestazioni fisiche. Attualmente, è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto del 9%, al prezzo di 273,41€ invece di 299,95€.

Questo smartwatch è progettato per gli amanti dello sport e dell’allenamento, offrendo oltre 130 profili sportivi tra cui scegliere. La sua versatilità si estende anche alla sincronizzazione dei dati di allenamento con app popolari come Strava e TrainingPeaks, consentendoti di tenere traccia dei tuoi progressi in modo dettagliato.

Il Polar Vantage M2 si distingue, tra le altre cose, per la sua tecnologia di monitoraggio del sonno, che analizza il tuo riposo notturno e valuta il recupero dallo stress quotidiano. Questa informazione è preziosa per regolare l’intensità degli allenamenti, garantendo che tu possa spingerti al massimo quando necessario e concederti il giusto riposo quando il corpo ne ha bisogno.

L’assistente all’allenamento FitSpark fornisce piani di allenamento personalizzati basati sulla tua forma fisica, capacità di recupero e cronologia di allenamento. Inoltre, la funzione Training Load Pro analizza in modo dettagliato il carico di lavoro, suddividendolo in carico muscolare, cardiaco e percepito.

Il Polar Vantage M2 è dotato di un GPS integrato per il tracciamento preciso delle attività all’aperto, mentre la funzione FuelWise ti aiuta a pianificare l’integrazione e l’idratazione durante gli allenamenti.

Con un peso di soli 45g, questo smartwatch è leggero e comodo da indossare. Offre anche funzioni da smartwatch, come il controllo della musica, l’accesso alle previsioni meteo e notifiche per chiamate e messaggi direttamente sul tuo polso.

Il Polar Vantage M2 è un compagno ideale per gli appassionati di fitness ed offre una combinazione di funzioni avanzate, design leggero e un prezzo allettante grazie allo sconto attuale del 9% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.