Il re dei robot aspirapolveri e lavapavimenti è in offerta su Amazon: risparmi 400€

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebox X2 Omni è attualmente in offerta su Amazon a soli 999,00€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo più basso precedente di 1.399,00€.

Il nuovo design sottile a forma quadrata del DEEBOT X2 OMNI offre una pulizia completa e su misura per le esigenze quotidiane. Con un profilo ribassato, il robot può facilmente scivolare sotto divani e letti, raggiungendo aree difficili da pulire. La spazzola principale allungata aumenta l’efficienza di pulizia del 19% rispetto al modello precedente X1 OMNI.

La funzione di sollevamento intelligente del mocio da 15 mm utilizza gli ultrasuoni per rilevare tappeti o aree già pulite, sollevando automaticamente le piastre di lavaggio per una pulizia ottimale.

La navigazione intelligente a doppio laser LiDAR consente al robot di rilevare oggetti fino a 10 metri di distanza con un angolo visivo di 210 gradi, fornendo una navigazione precisa e l’evitamento degli ostacoli.

L’evitamento degli ostacoli AIVI 3D 2.0 basato su intelligenza artificiale utilizza il sensore RGBD per un evitamento dinamico e accurato, riconoscendo persone in movimento e porte semiaperte, migliorando la pulizia in ambienti complessi. La modalità AI adatta agli animali domestici identifica gli animali in casa e suggerisce la soluzione di pulizia migliore.

La stazione all-in-one OMNI offre pulizia automatica con lavaggio ad acqua calda, svuotamento automatico del sacchetto della polvere, asciugatura automatica ad aria calda, riempimento automatico dell’acqua e autonoma manutenzione.

Con una potenza di aspirazione di 8,000Pa e la tecnologia OZMO Turbo 2.0, il DEEBOT X2 OMNI offre un’esperienza di pulizia superiore. Può superare soglie fino a 22mm di altezza e navigare agilmente tra le diverse aree della casa.

Con la mappatura 3D avanzata e l’assistente vocale YIKO 2.0, l’esperienza interattiva con il DEEBOT X2 OMNI è senza precedenti, consentendo un facile controllo e attivazione in qualsiasi situazione. Approfitta di questa offerta per migliorare la tua esperienza di pulizia domestica con la tecnologia all’avanguardia di ECOVACS ad un prezzo davvero imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.