50 ore di musica con le cuffie JBL Tune 760NC in MAXI SCONTO Amazon (-54%)

Su Amazon è attivo uno sconto molto importante sulle cuffie JBL Tune 760NC, delle Over-Ear wireless bluetooth con cancellazione attiva del rumore e fino a 50 ore di autonomia che puoi acquistare a soli 59,90 euro invece di 129,99. Hai anche la spedizione Prime con consegna in un giorno, pronte dunque ad accompagnarti nelle tue giornate.

Cuffie JBL Tune 760NC: qualità, autonomia e convenienza

Queste cuffie saranno davvero in grado di sorprenderti, a cominciare dal primo aspetto: il sonoro. La tecnologia Pure Bass ti regalerà bassi profondi e un audio avvolgente perfetto per ogni genere di contenuto, dalla musica ai videogiochi fino a passare per film e serie TV. Merito dei driver da 40mm, per un suono ricco e dettagliato, combinati con la cancellazione attiva del rumore con cui eliminare i rumori di fondo e immergerti completamente nel suono.

Per gestire l’audio, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali ti basterà un semplice tocco sui pulsanti presenti sulle cuffie: inoltre, la connessione multipoint ti darà modo di passare da un dispositivo all’altro senza dover scollegare e ricollegare manualmente.

Altro aspetto interessante che abbiamo già citato è l’autonomia con fino a 50 ore di durata in modalità Bluetooth e fino a 35 ore con la cancellazione del rumore attiva. E in ogni caso, anche se dovessi avere fretta, ti basteranno solo 2 ore di ricarica per avere la batteria al massima. Il cavo audio rimovibile incluso nella confezione ti permetterà di continuare ad ascoltare la musica nel caso la batteria dovesse comunque scaricarsi.

Dal design pieghevole e leggero, progettato per trasportare le cuffie ovunque e per garantire un comfort prolungato, le JBL Tune 760NC sono la scelta ideale se cerchi un suono potente, avvolgente e dall’autonomia eccezionale. Acquistale ora a soli 59,90 euro invece di 129,99.