5 STRANEZZE utilissime che da Amazon prendi a meno di 10€

Una stranezza, verrebbe da pensare dando una prima occhiata a uno di questi prodotti. In realtà, si tratta di gadget che hanno come unico scopo quello di semplificarti la vita. Ne ho selezionato 5 che costano meno di 10€ su Amazon e sono pronti a stupire. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Il primo è probabilmente il mio preferito ed è dedicato a chi – come me – proprio non riesce a preparare le uova azzeccando ogni volta i corretto numero di minuti di cottura. Basta inserire uno di questi ometti nell’acqua bollette e – per effetto della temperatura – vedrai il colore cambiare. Tutto quello che dovrai fare è fermare la cottura quando l’ovetto sarà colorato fino al punto punto che preferisci. Ci sono 3 livelli “soft” (ovvero alla coque), “medium” (cottura media) e hard (uovo sodo). Niente di più semplice, insomma. La confezione da 2 pezzi la porti a casa a 9,49€ appena.

Il secondo prodotto è una striscia di LED da ben 1 metro e mezzo super flessibile e luminosa. L’ideale per creare l’atmosfera perfetta dietro la TV oppure sotto il pensile della cucina. Puoi alimentarlo tramite porta USB e gestirne accensione e spegnimento semplicemente utilizzando l’interruttore integrato sul cavo. Bellissima e d’effetto, puoi prenderla a 6,99€ ed è un regalo.

Il terzo prodotto è sempre a tema illuminazione. Una lampada a forma di barra pronta a risolvere una marea di problemi quotidiani. Come? Grazie al sensore di movimento e alla batteria integrata ricaricabile: grazie a queste due caratteristiche, puoi posizionarlo praticamente ovunque desideri: nell’armadio, sotto il pensile della cucina, sotto le scale, in un angolo della casa dove non riesci a portare la corrente elettrica. Il sensore di movimento la farà accendere in automatico. Portala a casa a 7,99€ appena.

C’è chi ha i cavi tutti in ordine e chi mente. Ecco, pensare a una soluzione al problema è certamente la cosa migliore da fare. Su Amazon ci sono degli spettacolari fermacarri di varie misure, perfetti per tenere tutto finalmente (e realmente) in ordine. La confezione da ben 20 pezzi assortiti la prendi a 7€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine velocemente per approfittarne.

Per finire, quello che ormai è un classico e già qualche volta ti ho raccontato. La saponetta d’acciaio: un prodotto assolutamente geniale. Se hai dei cattivi odori sulle mani, soprattutto dovuti a cibo (come aglio, pesce o cipolla), basterà sfregare la mani sotto l’acqua usando questo prodotto pazzesco e – in pochi secondi – tutti gli odori saranno eliminati. Non serve utilizzare alcun detergente e – soprattutto – si tratta di un prodotto che dura praticamente all’infinito, non servono ricariche o altro. La confezione 1 pezzo corredato da portasapone, la prendi a 7,99€ appena.

Hai deciso qual è la tua stranezza preferita? Questi utilissimi gadget, a questo prezzo, sono dei veri e propri “mai più senza”. Li prendi a meno di 10€ da Amazon e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.