5 motivi per acquistare un mouse verticale a 16€ (Amazon)

Stare ore e ore davanti al computer è ormai un abitudine. Per svago, studio o lavoro anche a te capita e fattelo dire: quel fastidio che senti al polso una volta che ti metti a letto la sera non è del tutto causale. Sai qual è il problema? Il mouse.

Ebbene sì, anche se sono i più diffusi sul mercato, i classici mouse non sono adatti ad un utilizzo prolungato. Per fortuna ho scovato questo modello verticale e wireless che fa paura. Completo di tutto a soli 16€ non te lo puoi perdere su Amazon, approfitta ora dello sconto del 20%.

Mouse verticale e wireless: dovresti averne uno

Le motivazioni per cui devi acquistare un mouse verticale sono semplicissime e non astratte. Per fartela in breve, te le posso riassumere in tre punti essenziali:

avendo una forma completamente ergonomica, non stressa le articolazioni e ti fa mantenere una posizione corretta del polso, cosa che non accade con un modello più classico;

, non stressa le articolazioni e ti fa mantenere una posizione corretta del polso, cosa che non accade con un modello più classico; è stato progettato appositamente per le persone che passano grandi ore davanti allo schermo;

per le persone che passano grandi ore davanti allo schermo; presenta, quasi sempre, dei tasti aggiuntivi grazie ai quali rendi il lavoro più intuitivo.

Ovviamente ti starai chiedendo dove sono gli altri due punti mancanti. Beh, questi li possiamo ricollegare a questo modello in particolare.

trattandosi di un prodotto wireless ti lascia tutta la libertà di cui sei in cerca. Questo modello in particolare sfrutta un micro ricevitore USB per collegarsi ai tuoi dispositivi.

ti lascia tutta la libertà di cui sei in cerca. Questo modello in particolare sfrutta un micro ricevitore USB per collegarsi ai tuoi dispositivi. ha 3 livelli DPI regolabili e una batteria che dura ben 18 mesi per il massimo della comodità.

Potrei continuare all’infinito, ma secondo me questi sono 5 motivi essenziali per cui dovresti passare a un mouse wireless.

