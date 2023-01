5 cose mai più senza a meno di 5€: l'Amazon delle occasioni FURBE

Cose che, una volta provate, semplificano la vita. Gadget tech che da Amazon prendi a meno di 5€ grazie a ricche promozioni a tempo limitato. Il momento di fare golosi affari è adesso. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite.

Il cavo 3 in 1 è geniale. Super robusto, grazie al rivestimento in corda di nylon e le estremità in plastica dura, potrai usarlo senza remore. Collegandolo a un caricatore puoi caricare o alimentare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. A disposizione hai tutte le uscite che possono servire: USB C, microUSB e persino Lightning (per iPhone e alcuni modelli di iPad). Prendilo a 4,99€ appena.

Una chiavetta USB da ben 64GB, perfetta per ospitare tutti i tuoi file. Usala per trasportare quello che ti interessa di più, per spostare documenti o per utilizzare il tuo media player: è super versatile. Te l’accaparri a 4,99€.

Con questo semplice adattatore puoi risolvere un sacco di problemi e portare al massimo il potenziale del tuo smartphone. Inseriscilo nella porta USB C del tuo dispositivo: ottieni immediatamente una porta USB A, perfetta per collegare le periferiche che ti servono. Mouse, tastiere, chiavette, hard disk, microscopi e altri prodotti. Sfrutta al massimo il tuo smartphone, bastano 3,19€ per questo accessorio.

Non sottovalutare il potenziale di un adattatore Bluetooth 5.0. Grazie a lui, potrai portare la connessione senza fili dove non c’è, ma non solo. Infatti, se c’è – ma la tecnologia è vecchia e lenta – puoi velocizzarla. Perfetto quindi per PC portatili oppure desktop, che magari hanno già qualche anno. Prendilo adesso a 4,99€.

Per finire, questo ottimo kit ti permetterà finalmente di avere sempre auricolari super puliti, con il minimo dello sforzo. Non potrebbe essere più comodo, pratico e – soprattutto – completo. Sembra una penna, ma – una volta aperto – ha tutti gli strumenti che ti consentiranno di eliminare la sporcizia annidata nelle cuffiette e anche nel case di ricarica. Naturalmente, è riutilizzabile tutte le volte che desideri. Accaparratelo a 3,99€ appena.

Visto che interessanti prodotti ci sono su Amazon a meno di 5€? Il bello è che, se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Sii veloce ad approfittarne però: molte di queste occasioni sono offerte a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.