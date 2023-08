Se sei in cerca di un monitor portatile di alta qualità per il tuo laptop o MacBook, non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. L’ASUS ZenScreen MB166C ti offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo display Super Clear IPS da 15.6 pollici con risoluzione 1920×1080, che garantisce una riproduzione dei colori straordinaria.

Questo monitor offre un ricco arsenale di porte per collegare i tuoi dispositivi nel modo in cui preferisci.

Dotato di una porta USB-C, il ZenScreen si collega facilmente a laptop, smartphone e PC senza richiedere l’installazione di driver aggiuntivi. Questo lo rende perfetto per chi è sempre in movimento e ha bisogno di uno schermo extra di alta qualità.

La portabilità è un altro punto forte di questo monitor. Grazie al suo profilo sottile e leggero, potrai portare il tuo ZenScreen ovunque tu vada, inserendolo comodamente in qualsiasi borsa da viaggio.

Il monitor portatile ZenScreen è progettato con uno smart cover che non solo lo protegge durante il trasporto, ma permette anche di utilizzarlo in modalità verticale o orizzontale su qualsiasi superficie. Questo design flessibile lo rende ideale sia per le presentazioni in ufficio che per le serate di streaming a casa. Inoltre, puoi goderti un’esperienza visiva confortevole grazie alle tecnologie anti-sfarfallio e filtro luce blu certificate da parte della Germany Technical Inspection Association.

Non perdere questa opportunità di migliorare la tua esperienza di lavoro e di intrattenimento ovunque tu vada. Approfitta dell’offerta attuale e acquista l’ASUS ZenScreen MB166C a soli 149,99€ invece di 159,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.