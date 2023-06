OPPO Find X5 Pro è il flagship che ti conquisterà; preparati, perché ti dico che potrai acquistarlo al prezzo speciale di soli 1033,84€ su Amazon, con le spese di spedizione incluse nel prezzo.

grazie agli sconti dedicati, potrai pagare questo gadget un'inezia e avrai diritto al reso gratuito (in caso di gravi problematiche) entro un mese dall'acquisto. Non di meno, potrai usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

OPPO Find X5 Pro: top di gamma dal prezzo contenuto

OPPO Find X5 Pro è alimentato da un potente processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che fa girare fluidi anche i titoli più complessi come COD o PUBG Mobile. Prestazioni al top in ogni ambito, anche in quello social. Potrai gestire tutti i software senza il minimo lag e grazie al multitasking avanzato (merito della RAM da 12 GB) potrai passare senza problemi da un’attività all’altra. Gode di un display incredibile da 6,7″ che ti farà rimanere incantato, grazie alla tecnologia avanzata e alla risoluzione elevatissima.

Se sei un appassionato di fotografia, il Find X5 Pro ti sorprenderà con il suo sistema fotografico professionale. Ci sono sensori avanzati e funzionalità all’avanguardia, e le lenti sono coadiuvate dalla tecnologia di Hasselblad che garantisce fotografie nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con una generosa capacità di archiviazione da 256 GB, l’ammiraglia cinese ti offre spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite. Avrai la libertà di conservare tutto ciò che ami senza preoccuparti di dover eliminare contenuti per fare spazio a nuovi file. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione; questo è un dispositivo che si fa notare per la sua bellezza e la sua ergonomia. La compagnia asiatica fornisce regolari aggiornamenti software per migliorare le prestazioni e offrire nuove funzionalità al tuo dispositivo.

OPPO Find X5 Pro è un dispositivo straordinario che offre prestazioni eccezionali, un design innovativo e una fotocamera professionale. Con un prezzo speciale di soli 1033,84€ su Amazon, spese di spedizione incluse, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità.

