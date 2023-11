44% di sconto SHOCK di Amazon per le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro

Il weekend non potrebbe partire con una offerta Amazon più ghiotta di questa: le ottime cuffie true wireless di fascia premium Samsung Galaxy Buds2 Pro sono in vendita con uno sconto shock del 44%. Stiamo parlando di un calo di prezzo di una certa importanza che ti dà la possibilità di acquistarle al prezzo regalo di appena 129€.

Le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro hanno davvero tutto il necessario per assicurarti sempre un’esperienza acustica eccellente giorno dopo giorno, già a partire dal design.

Acquista subito le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro in sconto su Amazon

Comodissime, leggere e realizzate per accompagnarti per tutto il giorno con una mega batteria a ricarica rapida, le cuffie del colosso sudcoreano sono realizzate con rivestimento IPX7 e quindi resistenti agli schizzi d’acqua e alla polvere. Inoltre, le cuffie supportano la tecnologia Voice Detect per conversare con i tuoi amici senza rimuoverle dalle orecchie; è presente la funzionalità 360 Audio Intelligent per darti l’impressione di essere al centro di un concerto; e c’è anche la cancellazione attiva del rumore (tramite 3 microfoni esterni) che abbatte i disturbi esterni per farti concentrare solo sulla musica in riproduzione.

Non perdere assolutamente la super offerta di Amazon per le cuffie TWS di Samsung, quest’oggi tue al prezzo sbalorditivo di appena 129€; inoltre, se fai in fretta, puoi anche sfruttare i servizi Prime di Amazon per riceverle direttamente a casa dopo 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.