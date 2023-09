400 Capsule Nespresso Caffè Borbone per casa e ufficio a soli 66€

Continuano su eBay le promozioni dedicate al caffè che ti permettono di fare scorta di cialde e capsule per farti un espresso ogni volta che vuoi, buono come se fossi al bar. Oggi acquisti 400 Capsule Nespresso Caffè Borbone Respresso Blu a soli 66 euro! Si tratta di un’ottima promozione che ottieni solo mettendo nel carrello il prodotto e inserendo il Coupon “SETTEMBRE2023” prima del check out nella sezione “Codici Sconto”.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 22 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Scegli di berti un buon caffè quando vuoi e quanti ne vuoi a soli 0,16 centesimi di euro l’uno! Su eBay acquisti 400 Capsule Nespresso Caffè Borbone Respresso Blu a soli 66 euro. Si tratta di una super occasione per assicurarti tutto l’aroma e il profumo di un vero caffè napoletano a casa o in ufficio. Fai la scorta di gusto e approfitta subito di questa promozione limitata con consegna gratuita.

Ricordati anche che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.