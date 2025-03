4 lampadine smart a un prezzo da non perdere: l'offerta eccezionale

Se desideri rendere smart l’illuminazione della tua casa e creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione, non perderti le lampadine LED NTELA a prezzo scontato. Con la loro potenza di 12W ed una luminosità di ben 1350 lumen, queste lampadine offrono una luce intensa, regolabile e a basso consumo energetico.

Grazie alla loro compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Home, potrai controllarle semplicemente usando la tua voce, in maniera semplice ed intuitiva. Potrai accenderle, spegnerle e regolarne l’intensità o cambiare colore. Inoltre, potrai gestirle da remoto attraverso l’app dedicata (e ad esempio accenderle quando non sei in casa per aumentare la sicurezza).

Con la funzione RGB e bianco regolabile avrai infinite possibilità di personalizzazione. Potrai scegliere davvero da milioni di creare per creare l’atmosfera che più preferisci, dal relax serale alla festa con gli amici. Inoltre potrai passare facilmente da una luce calda e rilassante ad una fredda e brillante.

Queste lampadine smart offrono un’illuminazione potente, ma sono perfette anche per il risparmio energetico: ti permettono infatti di abbassare i consumi rispetto alle lampadine tradizionali. La loro durata è di oltre 25.000 ore, quindi dureranno a lungo nel tempo.

Ti basterà avvitarle ad un attacco E27, connetterle alla rete Wifi e configurarle in pochi semplici passati tramite l’app per utilizzarle in un attimo. Potrai anche impostare dei timer personalizzati per avere sempre la luce giusta al momento giusto.

Al momento le lampadine LED NTELA sono in offerta al 20% su Amazon e quindi puoi farle arrivare immediatamente a casa tua al costo sbalorditivo di 31,99 euro in confezione da 4! Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale.