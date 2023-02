4 lampadine RGBW Osram + telecomando a meno di 8€ ciascuna

Siete alla ricerca di lampadine multicolore per la vostra casa o ufficio che siano anche facilmente controllabili tramite l’uso di un pratico telecomando? Su Amazon potreste approfittare dell’ottima offerta riguardante il pacco da 4 lampadine della Osram il cui prezzo di vendita di 41,99 euro scende a quota 30,99 euro grazie allo sconto del 26%. Ciò significa che una singola lampadina vi viene a costare circa 7,75 euro!

4 lampadine RGBW Osram: scegliete voi come illuminare i vostri ambienti

Stiamo parlando di lampadine a LED RGBW con un consumo di energia molto basso che si attesta intorno ai 3 kWh/1000h per 250 lm di luminosità. Garantiscono un’utilizzo quasi infinito pari a 15.000 ore e 100.000 cicli di accensione e spegnimento. La luce calda crea un’atmosfera perfetta per il comfort e il relax in tutta la casa, specialmente in soggiorno, mentre la luce più fredda è consigliata per gli ambienti come la cucina o durante lo studio e il lavoro. Potrete anche adattare la luce al vostro ambiente scegliendo sia il colore adatto che la luminosità.

Essendo a LED non ha bisogno di tempi di riscaldamento e il flusso luminoso è massimo nell’immediatezza. La sostituzione di queste lampadine è molto semplice e sono perfette per essere inserite in una lampada da 25 W. Tutto questo può essere vostro con l’ottima promozione di Amazon che vi consente di portarvi a casa il pacco da 4 lampadine Osram all’esclusivo prezzo di 30,99 euro invece di 41,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.