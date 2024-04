4 Air tracker tag per ritrovare subito gli oggetti a PREZZO MINI (31€)

Sarà sicuramente capitato anche a te di non riuscire a trovare più qualcosa di molto importante. Sai che l’hai perso da qualche parte ma non sai dove. Oggi puoi risolvere con una spesa piccolissima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questi 4 Air tracker tag a soli 31,99 euro, anziché 49,99 euro. Per averli a questa cifra applica il coupon che vedi pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso del 20%, più di un ulteriore sconto sempre del 20%, per un risparmio totale di ben 18 euro. Davvero niente male soprattutto perché ti porti a casa quattro dispositivi eccezionali e utilissimi.

4 Air tracker tag: piccola spesa e grande risultato

Non è sempre una questione di memoria o sbadataggine, potrebbe capitare che ad esempio la chiave della macchina ti scivoli dalla tasca e cada per terra. Però con questi dispositivi stai tranquillo. Puoi direttamente agganciarli all’oggetto che desideri come appunto le chiavi o uno zaino. Oppure le puoi mettere all’interno di una borsa o del portafoglio.

Quando ti rendi conto che hai perso qualcosa lo puoi subito ritrovare. Se nelle vicinanze, e quindi a portata di Bluetooth, lo puoi addirittura far suonare. Se invece se distante trovi l’ultima posizione sulla mappa e vai a riprenderti ciò che hai perso. Volendo lo puoi agganciare anche al collare dei tuoi amici a quattro zampe.

Insomma un gadget che dovrebbero avere tutti e oggi lo paghi pochissimo. Per cui vai subito su Amazon e acquista i tuoi 4 Air tracker tag a soli 31,99 euro, anziché 49,99 euro. Per averli a questa cifra applica il coupon che vedi pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.