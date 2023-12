38% di SCONTO FULMINANTE su eBay per Samsung Galaxy A54 5G (-214€)

eBay è ancora una volta il punto di riferimento per acquistare smartphone Android di fascia medio-alta a un prezzo davvero conveniente, come l’eccellente Samsung Galaxy A54 5G incredibilmente in super sconto con un risparmio immediato di 214 euro.

Sembra quasi un errore di prezzo ma è tutto vero: oggi il device di Samsung è in vendita con uno sconto immediato del 38% che fa crollare il prezzo finale di vendita ad appena 355€ con tanto di consegna gratuita.

Samsung Galaxy A54 5G costa davvero una sciocchezza su eBay: occasione imperdibile a 355€

Samsung Galaxy A54 5G è pronto ad assicurarti una esperienza di utilizzo fuori scala e senza sbavature: troviamo, infatti, un eccellente pannello super AMOLED da 6.4 pollici ideale per guardare contenuti video ad altissima risoluzione Full HD+, Android 13, dual SIM, una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e un velocissimo processore octa core.

Inoltre, come ogni smartphone Samsung di fascia medio-alta che si rispetti, anche il Galaxy A54 5G è un camera phone di tutto rispetto; sul retro, infatti, troviamo un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello di eBay l’eccellente mediogamma Android di Samsung oggi che lo paghi davvero pochissimo; fai in fretta per risparmiare ben 214 euro e ricevere lo smartphone a casa senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.