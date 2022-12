32GB a spasso: economica ma VELOCE con USB 3.0 questa chiavetta

Voglia di avere dietro sempre una chiavetta USB che però non ti faccia perdere tempo? Cosa ne pensi di questa Lexar con un taglio da 32 GB? Ottima sotto tutti i punti di vista, la rendi persino un portachiavi e non la perdi mai di vista.

Grazie al 20% di sconto in corso su Amazon, fossi in te non perderei un secondo in più. In fin dei conti te la porti a casa con appena 7€. Cosa hai da perdere?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavetta USB Lexar, 32 GB di cui non fare mai a meno

Semplicissima non ha neanche un cappuccio quindi se sei tipo che li perde, stai tranquillo che qui neanche la hai la possibilità. Realizzata in metallo è a prova di qualsiasi botta e custodisce tutti i files che ci metti dentro come se fosse una cassaforte.

Trasformala in un portachiavi grazie all’occhiello di cui è dotata. Non potrai mai perderla di vista.

Ti ho già detto un po’ tutto sul suo conto, in fin dei conti è una semplice chiavetta USB. Però se posso ribadire il concetto, mi sembra giusto puntare sul fatto che sia USB 3.0. Sai cosa significa? Che la velocità di trasferimento dati è la più veloce sul mercato quindi ci metti giusto un paio di secondi a passare foto, video, documenti, files vari da una parte all’altra.

In merito a questo ultimo punto, non ti preoccupare: è compatibile con tutti i dispositivi presenti sul mercato così come i vari sistemi operativi.

Cos’altro stai aspettando? Il prezzo è troppo conveniente per fartela scappare. Collegati immediatamente su Amazon dove trovi la tua chiavetta USB a soli 7,19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.