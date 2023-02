32 pollici di SPETTACOLO con questo Monitor Curvo AOC (-26%)

Vuoi rendere giustizia ai tuoi videogame preferiti con uno schermo di alto livello? Da oggi puoi farlo grazie a questo Monitor Curvo da 32 pollici di AOC. Perfetto da mettere sulla scrivania per goderti ogni aspetto dei tuoi titoli più ambiti.

Adesso lo puoi acquistare su Amazon a soli 214€ grazie a un risparmio di €75 che potrai avere tramite lo sconto del 26%, non è straordinario? Affrettati a completare l’acquisto prima che l’offerta termini.

Se hai attivo un abbonamento Amazon Prime ricordati che potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutto il territorio italiano.

Buttati nell’azione dei tuoi titoli preferiti con questo monitor targato AOC

Con questo Monitor Curvo da 32 pollici di AOC potrai assicurarti un’esperienza di gioco veramente incredibile e professionale. Infatti ti posso assicurare personalmente che un monitor fatto apposta per i videogiocatori è il massimo e ti permette di sentirti sempre all’interno dell’azione. Inoltre il suo design curvo ti permette di avere un’ottima visuale in modo da poter avere profondità.



Sfrutta il potenziale della tua scheda grafica grazie a una frequenza di aggiornamento dell’immagine fino a 165 Hz e con un tempo di risposta di 1 ms. Questo, unito al suo low input lag, ti garantisce immagini nitide e senza ritardi perfette soprattutto se sei un giocatore di FPS competitivi. Inoltre potrai scegliere fino a 6 modalità di gioco in modo da sfruttare al massimo questo monitor straordinario.

Naturalmente è dotato di: 1 porta VGA, 2 HDMI, 1 displayport, 4 porte USB e ben 2 altoparlanti. La sua grandezza da 32 pollici ti regalerà un’ampia visuale in risoluzione FULL HD che risulterà ancora più straordinaria grazie alla potenza del tuo processore e della tua scheda video.

Non aspettare un secondo di più e acquista su Amazon il tuo Monitor Curvo da 32 pollici di AOC allo straordinario prezzo di 214€ grazie l’offerta del 26% di sconto.

Con il tuo abbonamento Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.