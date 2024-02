-30% di SCONTO per il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti di TP-Link

Sarebbe un sogno far pulire e lavare i tuoi pavimenti in autonomia al tuo elettrodomestico di fiducia, vero? Questo sogno si trasforma in realtà perché l’ottimo TP-Link Tapo RV30C Mop è un robot aspirapolvere-lavapavimenti e, inoltre, è in sconto su Amazon. Lo pagherai solamente 279,99€ grazie al 30% di ribasso.

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere

Dotato di una potenza di aspirazione di 4200Pa, questo robot garantisce una pulizia profonda e completa su qualsiasi tipo di superficie. Grazie alla tecnologia Carpet Auto-Boost, il robot aumenta automaticamente la sua potenza di aspirazione sui tappeti, assicurando una pulizia ancora più efficace.

Il sistema LiDAR e Gyro Dual Navi permettono di creare una mappa dettagliata della tua casa in pochi istanti, navigando tra gli ostacoli e le zone già pulite. Anche al buio, il robot opera senza problemi, garantendo una pulizia completa in qualsiasi momento del giorno.

Grazie al sistema di lavaggio elettronico a 3 livelli, il robot è in grado di eliminare lo sporco più ostinato, dai residui appiccicosi al grasso della cucina. Puoi anche personalizzare il livello di flusso d’acqua per adattarlo alle diverse superfici della tua casa, ottenendo sempre risultati impeccabili.

O modi per personalizzare la pulizia sono tantissimi. Potrai unire o separare aree virtuali per definire i percorsi di pulizia del robot, impostare programmi giornalieri o settimanali in base alle tue esigenze e scegliere tra diverse modalità di pulizia per ogni stanza, regolando la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua.

La batteria da 3200 mAh del Tapo RV30C Mop garantisce fino a 3 ore di pulizia ininterrotta. Quando la batteria si scarica, il robot ritorna automaticamente alla base di ricarica, pronto per riprendere la pulizia dal punto esatto in cui si era interrotto.

Insomma, questo TP-Link Tapo RV30C Mop è un robot aspirapolvere e lavapavimenti davvero ottimo e costa solo 279,99€ anziché gli originari 399,99€.