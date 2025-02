3 Smart Tracker Tag a soli 18€: collegali agli oggetti e non li perdi mai

Hai già provato la brutta sensazione di toccare la tasca del portafoglio per accoglierti di non averlo più? Oppure di arrivare a casa e non trovare le chiavi per aprire la porta? Oggi puoi risolvere con una spesa ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questi 3 Smart Tracker Tag a soli 18,94 euro, invece che 25,64 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che non ci sono errori. È tutto vero e grazie a questo sconto del 37% sul prezzo di listino hai la possibilità di risparmiare tantissimo e di portarti a casa 3 gadget eccezionali. Agganciandoli ai tuoi oggetti o infilandoli all’interno non li perderai mai più.

3 Smart Tracker Tag per non perdere le cose importanti

Il funzionamento di questi 3 Smart Tracker Tag è molto semplice e intuitivo. Una volta che le avrai agganciati ai tuoi oggetti importanti praticamente questi ultimi vengono tracciati in ogni momento. Questo vuol dire che se rilasci da qualche parte li potrai ritrovare immediatamente e senza difficoltà.

Avvicinandoti alla loro posizione, in un raggio di 60 metri dal Bluetooth, potrai far suonare lo Smart Tracker Tag e quindi ritrovarlo subito. Se invece sei molto più distante puoi vedere dove si trovano attraverso la mappa sul tuo smartphone. Sono in grado di inviarti una notifica quando ti allontani dal localizzatore e sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Funzionano con l’app Dov’è e godono di una batteria sostituibile che garantisce fino a 2 anni di utilizzo prima di doverla cambiare.

Insomma una fantastica occasione per avere un piccolo dispositivo utilissimo e adatto per ogni situazione. Quindi non tardare, vai ora su Amazon e acquista i tuoi 3 Smart Tracker Tag a soli 18,94 euro, invece che 25,64 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.