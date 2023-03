3 pendrive da 32 GB a meno di 5€ l'una, AFFARONE Philips

Se sei sempre a corto di spazio e non sai mai dove hai appoggiato la tua chiavetta USB l’ultima volta, ho un affare interessante per te. Queste 3 pendrive di Philips sono tra le più famose al mondo e a prezzo ridotto, ti mettono sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno.

Con 32 GB l’una e con un bello sconto del 48% hai la possibilità di portarle a casa a prezzo minimo. Conta che ti bastano solo 14€ per completare l’acquisto su Amazon, cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Pendrive Philips: quello che devi sapere

Un multipack interessante sia se sei alla ricerca di diverse chiavetta USB sia se ne devi acquistare in blocco e non vuoi spendere un accidente. Tra le più famose in assoluto appartenenti a Philips, sono perfette per utilizzo quotidiano e per lavoro. In più è praticamente impossibile perderle considerando che hanno un occhiello che te le fa trasformare in portachiavi in una sola mossa.

Con 32 GB a disposizione su ognuna di esse, puoi trasferire e conservare files di ogni genere: foto, video, film, musica, documenti e tutto ciò di cui hai necessità.

Ovviamente non hai problemi di compatibilità: funzionano su qualunque sistema operativo e per rendertelo noto, hanno un LED integrato che si accende quando in funzione.

Che altro dirti se non che concludi il tuo affare personale? Non perdere tempo e collegati immediatamente su Amazon per acquistare le tue 3 pendrive firmate Philips ad appena 14€.

Come sempre, ti basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo per ottenere spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

