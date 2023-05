3 motivi che rendono QUESTA carta di credito la scelta MIGLIORE

Carta YOU di Advanzia Bank diventa, sempre di più, un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di una nuova carta di credito. Si tratta di una carta gratuita che non ha costo fissi e non presenta commissioni. L’assenza di costi, però, non si traduce in un servizio ridotto. Per chi sceglie Carta YOU, infatti, ci sono diversi vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere questa carta di credito è sufficiente accedere al sito ufficiale di Carta YOU è seguire una veloce procedura di sottoscrizione.

3 motivi per cui Carta YOU è la scelta migliore per richiedere una carta di credito

Carta YOU è oramai una delle migliori carte di credito sul mercato. Ci sono almeno 3 motivi che la rendono tale:

non ci sono costi ; Carta YOU è disponibile senza costi di emissione e con canone zero; in più, non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

; Carta YOU è disponibile senza costi di emissione e con canone zero; in più, non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero non richiede l’apertura di un nuovo conto corren te; a differenza di molte altre carte di credito gratuite, Carta YOU non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente che potrebbe comportare costi aggiuntivi

te; a differenza di molte altre carte di credito gratuite, Carta YOU non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente che potrebbe comportare costi aggiuntivi la carta include diversi vantaggi aggiuntivi; Carta YOU è utilizzabile in tutto il mondo, grazie al circuito Mastercard, permette la rateizzazione delle spese e include una polizza viaggi gratis; in più, la carta presenta un plafond che cresce nel tempo se il cliente salda le spese sempre in modo puntuale

Richiedere Carta YOU è molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale, inserire i dati richiesti e inoltrare la richiesta di emissione a Advanzia Bank che risponderà in breve tempo. In questo momento, per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito, Carta YOU offre il servizio più completo possibile senza alcun costo.

