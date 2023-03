3 feature nascoste del Samsung Galaxy S23 che non potete perdervi

Siete in possesso di uno smartphone della linea Samsung Galaxy S23 e ancora siete alla scoperta delle sue funzionalità migliori? Con il suo comparto fotocamera, il chip ad alte prestazioni e il supporto software fino a cinque anni, si tratta indubbiamente di dispositivi mobili da gustarsi durante l’utilizzo quotidiano, specie se si è amanti della tecnologia.

Esistono però alcune funzionalità particolari che potrebbero essere sfuggite al vostro sguardo – e alle vostre dita. Ecco 3 feature segrete di Samsung Galaxy S23 che dovreste usare per godervi al meglio l’intera gamma.

Gli effetti delle videochiamate

Forse poco segreti, ma poco utilizzati, sono gli effetti per le videochiamate. Tra di essi figurano la possibilità di sfocare gli sfondi per nascondere l’ambiente in cui ci si trova, oppure di utilizzare immagini di sfondo personalizzate. La lista potrebbe continuare, ma il vero dettaglio che spicca è il supporto automatico per qualsiasi app di videochiamata e messaggistica.

Ebbene sì, perché gli effetti di videochiamata accessibili nell’intera linea Samsung Galaxy S23 vengono attivati esternamente ai servizi di videoconferenze, che si tratti di Google Meet, Skype, Microsoft Teams, Zoom o anche di WhatsApp. In altri termini, è come se gli effetti venissero applicati alla fotocamera e, dunque, le app ottengono un feed già filtrato dal sistema.

Per abilitare questi effetti bisogna recarsi su Impostazioni > Funzionalità avanzate, dove si trova una voce dedicata con un interruttore. Premendola, però, si accedono alle varie modalità d’uso, dalla selezione del colore dello sfondo all’aggiunta di un’immagine background personalizzata. Infine, non manca una lista di app che supportano gli effetti stessi.

Proteggi la batteria del Galaxy S23

La batteria va sempre protetta con una serie di accorgimenti per aumentare l’autonomia o preservare la sua salute. Nel caso specifico della gamma Samsung Galaxy S23, che dispone fortunatamente di una batteria stellare, è consigliabile attivare la Protezione Batteria di sistema affinché le celle agli ioni di litio possano durare più tempo.

Come si fa? Molto semplicemente, basta recarsi su Impostazioni > Batteria > Altre impostazioni, dove si trova infine l’interruttore dedicato alla protezione della batteria. Abilitandolo, il Galaxy S23 di cui si è in possesso si caricherà soltanto fino all’85%, impedendo l’introduzione di energia non necessaria nel serbatoio.

Altro accorgimento utile può essere l’abilitazione della modalità Light, accessibile tramite la sezione “Profilo Prestazioni” nella sopra citata scheda “Altre impostazioni”. Attivando questa opzione, lo smartphone consumerà meno energia e offrirà meno prestazioni. Non preoccupatevi: durante l’attività di gioco essa si disabiliterà automaticamente, fino a quando non chiuderete l’app in uso.

Salva le foto in formato HEIF

Se volete risparmiare spazio su Google Foto, ergo sul salvataggio delle vostre fotografie preferite in cloud, potete salvare qualsiasi scatto in formato HEIF. Nonostante non si tratti di un’opzione particolarmente usata dal pubblico, le immagini in HEIF occupano fino al 30-40% di spazio in meno rispetto allo standard JPEG.

Pertanto, aprendo l’app Fotocamera, accedendo alle impostazioni e poi alle “Opzioni immagine avanzate” potrete trovare l’interruttore dedicato al salvataggio delle immagini ad alta efficienza. Basterà molto poco, poi, per riportarle ad altri formati con convertitori esterni. Inoltre, nella stessa sezione potrete impostare il formato nel quale salvare le immagini scattate nella modalità Pro.