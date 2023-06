3 cavi iPhone certificati MFi robusti, lunghi, INDISTRUTTIBILI: 10€

Non fare mai a meno di avere un cavo per iPhone a portata di mano, soprattutto ora che quello che hai trovato in confezione sta per andare a farsi una tintarella. Con questo pack di cavi indistruttibili non rischi di rimanere sprovvisto e soprattutto non metti in pericolo i tuoi prodotti firmati Apple. Grazie alla certificazione MFi sono sicuri e affidabili.

Pensa che hai la possibilità di portarne a casa ben 3 a soli 10,99€. Collegati su Amazon dove hai il ribasso del 35% che ti sta aspettando e aggiungili al carrello al più presto. La promozione potrebbe terminare presto.

Le spedizioni, inoltre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cavi iPhone: 3 pezzi di cui non fare mai a meno

Li compri e li hai sempre a portata di mano: puoi dividerli tra te e i tuoi familiari oppure conservarli così da averli sempre a disposizione in una situazione o nell’altra. Questi magnifici cavi iPhone non sono come i soliti che trovi online o nei negozi. La qualità, infatti, è elevata e anche certificata da Apple stessa così da non temere.

Le batterie dei tuoi dispositivi come iPhone, iPad e AirPods rimangono invariate mentre si alimentano in maniera corretta e soprattutto senza sprechi di tempo.

Devi sapere che i cavi, in particolare, sono lunghi 2 metri ciascuno e sono interamente ricoperti da un intreccio di nylon. Questa caratteristica oltre a renderli robusti, impedisci ai fili all’interno di rovinarsi e spezzarsi prolungando la vita di questi prodottini di molto tempo.

I connettori rinforzati ti strizzano l’occhio.

Infine ti faccio sapere che li puoi adoperare anche per il trasferimento di dati.

Non perdere la tua occasione ma collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare ben 3 cavi iPhone certificati MFi a soli 10,99€ grazie al ribasso del 35%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.