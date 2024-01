280W di POTENZA BRUTA a prezzo MINI: 189€ per la soundbar 3.1 Hisense

Con l’eccellente soundbar 3.1 di Hisense da 280W hai finalmente a portata di mano il sistema audio ideale per guardare film e ascoltare la musica senza compromessi, oggi a tua disposizione grazie a questa tremenda occasione di Amazon.

Senza spendere una cifra proibitiva, infatti, la soundbar del colosso cinese è pronta fin da subito per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista; ti bastano appena 189€ per realizzare i tuoi sogni e sentirti al cinema o nel bel mezzo di un concerto.

La soundbar 3.1 di Hisense da 280W è in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente

Bella, di design e con la possibilità di fissarla al muro per un effetto scenico incredibile, la soundbar di Hisense supporta ben 6 modalità di equalizzazione per rispondere alle tue necessità: Movie Mode, Music Mode, Night Mode, News Mode, Sports Mode e Game Mode. Nonostante il prezzo molto conveniente hai a disposizione le migliori tecnologie sul mercato per quanto riguarda la qualità e la pulizia dell’audio, Dolby Atmos e DTS:X per un sound immersivo a 360°.

Venendo al dunque, spendendo la cifra di appena 189€ su Amazon hai a portata di mano un sistema audio 3.1 con subwoofer esterno wireless che ti garantisce un sound sempre al top mentre guardi i film oppure mentre ascolti la musica in streaming dai tuoi dispositivi mobile; mettila subito nel carrello e preparati a riceverla direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.