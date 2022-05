26800mAh di powerbank, praticamente 5 ricariche consecutive a 17€

Se hai paura di rimanere a secco con lo smartphone proprio ora che le giornate fuori casa si fanno più lunghe, metti in borsa un powerbank che la fifa ti passa. Con un modello come questo che ho scovato su Amazon, credimi non avrai più problemi.

Non solo è potente ma con lo sconto in corso te lo porti a casa con 17,84€, praticamente un vero affare. Ci ricarichi il telefono ma non solo e non ti delude mai e poi mai.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime, basta essere abbonato per ricevere il pacco in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Powerbank dalle mille e una possibilità: con tutto quello che ha, non temi la batteria scarica

Grazie ai suoi 26800mAh ricaricare lo smartphone almeno 5 volte è possibile. Certo, questa misura cambia rispetto a modello che hai, ma in linea di massima quattro cariche assicurate le hai. Se poi lo vuoi utilizzare per far tornare come nuove le wearable o uno smartwatch… puoi anche andare avanti ad oltranza.

Un vero successo sotto tutti i punti di vista, piccolo e portatile da mettere nello zaino o nella borsa è semplicissimo e comodo perché non occupa spazio. Sicuro da utilizzare, lo puoi abbinare a qualunque dispositivo di qualsiasi marchio senza avere paura di rovinarlo: è fatto appositamente.

Ti dirà, ha sia due uscite che due ingressi quindi sentiti libero di utilizzarlo con due prodotti in combo, entrambi torneranno pimpanti in pochissimo tempo.

Cosa fai, non ne approfitti? Io ti consiglio di fare click sulla pagina Amazon subito, a questo prezzo un powerbank del genere è un regalo. 17€ e pochissimi centesimi per farlo diventare tuo in una mossa. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.