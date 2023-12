25% in MENO su eBay per Redmi Note 12 Pro: Natale arriva OGGI

In occasione delle prossime feste di Natale eBay ha pensato bene di solleticare la tua voglia di novità in ambito mobile svelando una offerta sensazionale sul fantastico Redmi Note 12 Pro 4G. Sfruttando lo sconto immediato del 25%, infatti, il popolarissimo mediogamma Android è disponibile all’acquisto spendendo la cifra ridicola di appena 224€.

Redmi Note 12 Pro 4G ha per davvero tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista, indubbiamente merito della scheda tecnica che lo porta incredibilmente vicino ai device di fascia medio-alta.

L’eccellente mediogamma Redmi Note 12 Pro 4G crolla di prezzo su eBay a 224€

Lo smartphone Redmi, infatti, monta un eccellente pannello AMOLED DotDisplay da 6.67 pollici super smooth a 120Hz, un eccellente processore octa core Snapdragon con 8/256 GB di spazio interno e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Inoltre, proprio come gli smartphone Android di fascia medio-alta, il device del colosso cinese monta un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 108MP per foto e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Prendi al volo lo sconto del 25% su eBay per lo smartphone Redmi e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra; inoltre, ricorda che tramite PayPal hai la possibilità di acquistarlo anche in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.