22% di TONFO INAUDITO su Amazon per realme 11 Pro 5G, mid-range al top

Quando si tratta di acquistare un nuovo smartphone Android con un rapporto qualità/prezzo invidiabile, la tua scelta dovrebbe essere senza ombra di dubbio il popolarissimo realme 11 Pro 5G; oggi è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente.

Infatti, sfruttando lo sconto del 22% e i servizi Prime la consegna gratuita, il device del colosso cinese è pronto per sorprenderti sotto tutti i punti di vista a fronte di una spesa minima di appena 295€.

Lo smartphone Android di fascia media realme 11 Pro 5G è in vendita su Amazon a prezzo regalo

Il design di realme 11 Pro 5G è unico e singolare, dal forte sapore premium, e non ti fa assolutamente rimpiangere i top di gamma più blasonati del momento. Frontalmente un eccellente pannello curvo a 120Hz è perfetto per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano batte un potentissimo SoC octa-core con di fianco ben 5000 mAh di batteria.

Come se non bastasse, lo smartphone realme monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 100MP con tecnologia OIS per scatti sempre a fuoco, ad altissima risoluzione e con dettagli mozzafiato.

Inutile girarci ancora intorno: con un prezzo simile su Amazon non hai assolutamente nessuna buona scusa a portata di mano per non acquistare il mediogamma di realme; sfrutta immediatamente i servizi Prime per riceverlo direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

