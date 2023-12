-210€ per Motorola edge 40 5G: dual SIM, display 144Hz e cam da 50MP

Continuano senza sosta le offerte shock di eBay in ambito mobile: oggi tocca all’eccellente top di gamma Motorola edge 40 5G in vendita al prezzo di un comune budget phone Android. Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 42%, il terminale Android del colosso hi-tech può essere tuo al prezzo ridicolo di appena 289€ – stiamo parlando di un risparmio immediato di ben 210€.

Bello, sottile e con una scheda tecnica potentissima che non ti aspetti in un device a questo prezzo di vendita, Motorola edge 40 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Risparmia subito il 42% su eBay acquistando l’ottimo Motorola edge 40 5G: occasione storica

Innanzitutto, il device della casa alata monta uno tra i migliori display su dispositivi mobile: parliamo di un modulo OLED da 6.55 pollici super smooth a 144Hz ideale per guardare contenuti ad altissima qualità senza mai un passo falso. Sotto il cofano troviamo un potentissimo processore octa core, un velocissimo modem 5G, il supporto al dual SIM, Android 13, NFC e anche una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W.

Come se non bastasse, Motorola edge 40 5G è anche un camera phone a 360°: il modulo multiplo posteriore integra un sensore principale da ben 50MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Solo su eBay hai la possibilità di risparmiare ben 210€ sullo smartphone di Motorola avendo a disposizione anche la consegna rapida e gratuita in appena 48 ore; fatti furbo e prendi al volo l’offerta che ti permette di acquistare il top di gamma al prezzo di un budget phone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.