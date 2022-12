200€ di BUONO AMAZON in REGALO con SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco la promo

La fine del 2022 segna anche il termine della promozione lanciata da Banca Mediolanum per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, il conto corrente online che rappresenta il fulcro dell’offerta dell’istituto bancario. Per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione di SelfyConto, infatti, c’è un bonus di benvenuto davvero imperdibile.

Banca Mediolanum mette a disposizione dei nuovi clienti un Buono Regalo Amazon da 200 euro. Per ottenere il buono è sufficiente completare l’apertura del conto corrente e, successivamente, impostare l’accredito mensile dello stipendio o della pensione. Soddisfatti questi requisiti, Banca Mediolanum procederà all’erogazione del Buono Amazon da 200 euro.

Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al 31 dicembre, compreso. La richiesta di apertura di SelfyConto può essere effettuata tramite il sito di Banca Mediolanum, disponibile al link qui di sotto:

SelfyConto di Banca Mediolanum: oltre ai 200 euro di Buono Amazon ci sono tanti altri vantaggi

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum apre le porte ad una lunga serie di vantaggi. Il conto corrente proposto dall’istituto, infatti, è davvero completo e conveniente mettendo a disposizione una carta di debito gratuita con possibilità di prelievo senza commissioni (in tutta l’area Euro) e supporto ai pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Il conto presenta canone zero per il primo anno e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni (come attivare un prodotto finanziario di Banca Mediolanum o avere un patrimonio gestito di almeno 15 mila euro). Da notare che per i clienti Under 30 che scelgono SelfyConto è previsto un azzeramento del canone a tempo indeterminato. Il canone standard è, invece 3,75 euro.

Con SelfyConto è possibile accedere a tutti i principali servizi bancari senza commissioni. Operazioni come i bonifici, gli addebiti delle utenze, i pagamenti di F23 e F24 saranno sempre a costo zero. Da notare che i clienti che scelgono SelfyConto possono chiedere la Medionlanum Credit Card con plafond di 1.500 euro, possibilità di dilazionare gli acquisti e canone annuo di 12 euro.

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum e sfruttare l’offerta che consente di ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo è possibile seguire il link qui di sotto. C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per completare la richiesta:

