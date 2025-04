200 capsule di Caffè Borbone a prezzo imbattibile e con spedizione GRATIS: la promo limitata

Se ami il buon caffè e usi una macchina Lavazza A Modo Mio, questa è l’occasione perfetta per te: con la promo limitata Ebay puoi avere subito una scorta di ben 200 capsule di Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu (compatibili con macchine A Modo Mio) ad un prezzo imbattibile e con spedizione gratuita!

La miscela Blu Don Carlo è una delle più amate di casa Borbone: equilibrata, corposa e vellutata, questa miscela nasce per chi vuole un espresso deciso ma non troppo forte, con il giusto bilanciamento tra intensità e rotondità. Ogni capsula racchiude l’aroma tipico della tradizione napoletana, con una crema densa e persistente in grado di rendere ogni sorso un piccolo momento di piacere.

Le capsule sono perfettamente compatibili con le macchine Lavazza A Modo Mio, quindi non dovrai cambiare le tue abitudini: inserisci la capsula e in pochi minuti potrai goderti il tuo caffè preferito, proprio come al bar!

Inoltre con questa speciale promozione riceverai a casa ben 200 capsule: è l’ideale quindi se bevi caffè molto spesso o se vuoi fare una scorta intelligente e risparmiare. E la cosa più bella è che la spedizione è gratuita: paghi soltanto le capsule, niente costi nascosti o sorprese al checkout.

Il caffè Borbone è sinonimo di qualità, e lo senti dal primo sorso: la torrefazione avviene in Italia, con una selezione accurata delle miscele per offrirti un’esperienza sempre costante e appagante. E se non hai mai provato la Miscela Blu, questo è il momento perfetto per farlo.

In poche parole se desideri portare a casa un caffè buono, compatibile ed italiano senza spendere un centesimo di spedizione, questa è l’offerta giusta per te: con la promozione Ebay il costo di queste capsule è di 38,65 euro e puoi goderti subito l’espresso napoletano direttamente a casa tua!