20 batterie alcaline AAA Amazon Basics a soli 9€ (DURATA INFINITA)

Una durata di 10 anni, garanzia Amazon, meno di 10 euro per un pacco da 20: se hai bisogno di rinnovare il tuo parco batterie, l’offerta di queste ore disponibile su Amazon fa proprio al caso tuo. Scendono di nuovo in campo le mitiche batterie alcaline AAA firmate Amazon Basics, un nome una garanzia all’interno di uno sconfinato catalogo di prodotti disponibili nel sito amazon.it.

Le puoi usare per ridare vita al controller della tua console, alle fotocamere digitali, alle torce elettriche e ai giocattoli. E se anche non dovessero servirti subito non preoccuparti, hanno una durata di conservazione pari a 10 anni senza perdite di energie. Insomma, un piccolo gioiellino su cui puoi sempre fare affidamento, da oggi e ancora per lungo tempo.

Batterie alcaline AAA Amazon Basics: fai una bella scorta per i prossimi anni

Il principale punto di forza delle 20 batterie alcaline AAA in vendita a soli 9 euro su Amazon è l’eccezionale durata di 10 anni senza perdite di energie. Merito di una rinnovata composizione di zinco e nuovi componenti anticorrosione, che vanno ad aggiungersi alla doppia crimpatura e alla speciale guarnizione a tenuta d’aria e di liquido montata nella nuova generazione di batterie.

Il prezzo di 9 euro si riferisce all’acquisto periodico. E se scegli le consegne automatiche di almeno 3 prodotti a un unico indirizzo, puoi accedere a uno sconto del 10%. Sei tu a scegliere la frequenza di consegna, da un minimo di una ogni due settimane a un massimo di una consegna ogni sei mesi. Se preferisci optare invece per il classico acquisto singolo le paghi soltanto 10€.

Metti in carrello ora il pacco da 20 batterie alcaline AAA Amazon Basics a un prezzo eccezionale (e sistemati per tutto il 2023 e oltre).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.