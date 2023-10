2 validissimi power bank al prezzo di 1? Su Amazon puoi!

Non fatevi scappare questa fantastica promozione e acquistate due power bank da 10000 mAh al prezzo di uno. Non è uno scherzo, ma un’offerta da prendere al volo, a soli 14,99 euro con uno sconto del 17% più un ulteriore 40% grazie al coupon da aggiungere al momento dell’acquisto.

Power Bank compatto e potente

Paura della batteria scarica e nessuna possibilità di ricarica? Oggi avrete la possibilità di risolvere questo problema grazie alla fantastica offerta in cui in un unico pacchetto avrete due power bank da 10000 mAh, avendo la possibilità di ricaricare i vostri dispositivi mentre siete in giro. Grazie alla protezione IC intelligente integrata i vostri dispositivi saranno sempre al sicuro durante la ricarica.

Uno dei punti forza di questo power bank è la possibilità di ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi grazie alla presenza di una porta USB-C e due porte USB, rendendolo perfetto per la condivisione con amici e familiari. Leggerissimo e comodo da portare in giro senza appesantirvi. Il display Led intelligente vi da la possibilità di visualizzare sempre la percentuale di carica residua e inoltre, non consuma energia aggiuntiva. All’interno del pacco troverete due Power Bank 10000mAh, un manuale utente, due cavi da USB A a USB C.

Questo power bank è compatibile con qualsiasi tipo di cellulare e qualsiasi marca come Apple, Samsung, One Plus e così via. Con una piccola spesa potrete acquistare due validissimi prodotti al prezzo di uno. Non perdete altro tempo e approfittate dello sconto del 17% più il coupon del 40% e saranno vostri a soli 14,99 euro. Inoltre, se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione veloce e averli a casa vostra già domani.

